Inflazione, nuovo record: si mangia un mese di stipendio - I dati

La corsa prosegue, senza che se ne veda il traguardo. Il galoppo dell’inflazione ritocca un nuovo record: a giugno la variazione tendenziale dei prezzi in Bergamasca – cioè l’inflazione su base annua, intesa come l’aumento dei prezzi rispetto allo stesso mese del 2021 – ha raggiunto il +6,6%. Tocca ripetersi, come purtroppo succede di mese in mese: è il valore più alto da quando la banca dati dell’Istat fornisce i dati provinciali, cioè dalla fine del 2001. A maggio l’inflazione su base annua era al +5,9%, ad aprile al +5,2%, a marzo al +5,4%.