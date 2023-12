Sabato 16 dicembre sarà possibile ricevere gratuitamente la vaccinazione contro l’influenza e/o il Covid-19 (col vaccino di ultima generazione attivo anche contro la variante Omicron XBB 1.5) in tutte le Case di Comunità dell’ASST Papa Giovanni XXIII:

Borgo Palazzo (Via Borgo Palazzo 130, ingresso 6A), dalle 8 alle 13.30

Villa d’Almè (Via Roma 16), dalle 8 alle 14

Zogno (Piazza Belotti 3), dalle 8 alle 14

Sant’Omobono Terme (Via Vanoncini 20), dalle 8 alle 11