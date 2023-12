Influenza e Covid, Bertolaso: «Casi in aumento, fondamentale vaccinarsi»

«I casi di Covid e soprattutto di influenza sono in aumento e siamo preoccupati soprattutto per quello che potrà accadere durante le vacanze natalizie». Lo ha detto oggi, 18 dicembre, l’assessore regionale al Welfare , Guido Bertolaso, a margine della conferenza stampa svoltasi a Palazzo Lombardia sul tema dello psicologo e pedagogista a scuola.

«Mi domando - ha proseguito Bertolaso - a cosa servono i nostri appelli a vaccinarsi contro l’influenza e contro il Covid, i riscontri a questi inviti, infatti, sono al di sotto delle aspettative». «È chiaro che - ha aggiunto l’assessore - se uno non si vaccina, poi il terminale finale di questi problemi diventa il Pronto soccorso, dove tutti si recano e, nella maggior parte dei casi, non si sono vaccinati».

«La Lombardia - ha concluso Bertolaso - è l’unica ad avere un sistema di sorveglianza epidemiologico per tutte le malattie infettive, soprattutto per quelle che sono le patologie virali. Ai pazienti che evidenziano sindromi influenzali viene fatto immediatamente il tampone e viene tipizzato. Nella nostra regione abbiamo un sistema di controllo che monitora quelli che sono i diversi ceppi anche di Covid, piuttosto che di ecovirus o di virus influenzali in tempo reale».