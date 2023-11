Influenza e Covid, sabato 25 novembre giornata di vaccinazioni straordinaria

Rilanciare le campagne vaccinali all’avvicinarsi della fase di maggior circolazione dei virus respiratori. Per la giornata di sabato 25 novembre, la Regione e le Asst promuovono una «giornata straordinaria» di potenziamento dell’offerta per l’antinfluenzale e per l’anti-Covid: ci si potrà vaccinare gratuitamente e con una presenza capillare di strutture sul territorio, senza distinzioni di età o patologie, con la sola accortezza di prenotarsi (obbligatoriamente) sul portale della Regione. Sabato saranno dieci i centri vaccinali operativi in Bergamasca, e 65 in tutta la Lombardia. «L’invito che continuamente rivolgo ai cittadini lombardi è quello di vaccinarsi – ribadisce Guido Bertolaso, assessore regionale al Welfare -. È questo il periodo giusto visto che non è ancora arrivato il picco influenzale. Spero in un’adesione massiccia, in particolare da parte delle persone anziane».

Come prenotare

Le prenotazioni si effettuano attraverso le due piattaforme dedicate: http://vaccinazioneantinfluenzale.regione.lombardia.it per il vaccino antinfluenzale e https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it per il vaccino anti-Covid. Sarà possibile ricevere – a scelta del paziente – uno solo dei vaccini oppure anche entrambi i vaccini nella stessa seduta (cioè in co-somministrazione). Proprio dall’inizio di questa settimana, le due campagne vaccinali sono state estese gratuitamente all’intera popolazione, senza più distinzioni d’età o patologie (prima invece l’anti-Covid e l’antinfluenzale erano riservate solo a over 60, «fragili», donne in gravidanza e particolari categorie professionali).

Sedi e orari

Diverse, appunto, le soluzioni proposte sabato in Bergamasca. L’Asst «Papa Giovanni» sarà in campo per le vaccinazioni in quattro case della Comunità: quella di Borgo Palazzo sarà operativa dalle 8 alle 13, quella di Villa d’Almè (via Roma 16) dalle 8 alle 14), quella di Zogno (piazza Belotti 3) dalle 8 alle 14, quella di Sant’Omobono Terme (via Vanoncini 20) dalle 8 alle 14; per le categorie per cui queste vaccinazioni sono raccomandate, sarà possibile ricevere o prenotare le vaccinazioni contro lo pneumococco e contro l’Herpes Zoster.

L’Asst Bergamo Est vaccinerà nella giornata di sabato dalle ore 10 alle ore 16 presso la Casa di comunità di Trescore Balneario (via Ospedale 38) e presso il Distretto di Seriate (via Paderno 40), e aggiungerà anche una doppia seduta vaccinale nella giornata di domenica (sempre con prenotazione obbligatoria) alla Casa di comunità di Lovere (piazzale Bonomelli 8) e al Distretto di Clusone (via Somvico 2) sempre dalle 10 alle 16).

L’Asst Bergamo Ovest ha messo a disposizione slot vaccinali nella giornata di sabato nella Casa di comunità Dalmine, nella Casa di comunità di Martinengo, nella Casa di comunità di Ponte San Pietro e nel centro vaccinale di Treviglio.