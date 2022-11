Influenza, la campagna viaggia spedita: 131mila vaccini, superate le quarte dosi

Sulla carta, tutto era pronto per tornare a ritmi elevatissimi. Nella sostanza, invece, è mancata l’adesione dei cittadini . Quattro mesi fa, ancora in piena estate, la Direzione generale Welfare aveva messo a punto il «Piano operativo regionale di emergenza vaccinazioni Covid-19», la strategia in vista di un atteso rimbalzo delle vaccinazioni tra autunno e inverno: per la Bergamasca erano stati previsti due scenari, uno per somministrare fino a 4.438 vaccini al giorno e l’altro per arrivare sino a quota 8.876 . È andata diversamente, molto diversamente: le quarte dosi non hanno fatto breccia, oggi si viaggia a meno di mille iniezioni al giorno. Decisamente sotto le attese, nonostante la pianificazione delle strutture, l’arruolamento del personale e le campagne di sensibilizzazione.