Infortuni e malattie professionali in aumento. In un anno 17 vittime

Aumentano in maniera sensibile le denunce di infortunio sul lavoro in provincia di Bergamo, come anche quelle per malattia professionale. Sono i dati relativi al 2022 diffusi oggi dall’Inail, insieme al dato – sempre drammatico – delle morti al lavoro. In questo caso si registra un calo, dai 19 decessi del 2021 ai 17 del 2022, «ma la flessione è per noi irrilevante, perché il numero era e resta spaventoso. Ci sentiremo tranquilli solo quando sarà pari a zero» ha detto poco fa Angelo Chiari, responsabile delle politiche per la sicurezza sul lavoro della Cgil di Bergamo.