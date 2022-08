Inseguimento in centro, carabinieri sparano alle gomme di un furgone: bloccato in via Taramelli - Foto e video

Rocambolesco inseguimento a sirene spiegate nella mattinata di martedì 2 agosto in centro a Bergamo. Un furgone Ford Transit, condotto da un cittadino di origini straniere di cui per ora non è stata resa nota l’identità, è stato bloccato dai carabinieri in via Taramelli. È successo tutto verso le 9,30. Secondo una prima ricostruzione, il furgone a forte velocità sarebbe arrivato da via Mai, svoltando in viale Papa Giovanni in direzione della stazione, dove avrebbe cercato di entrare in piazzale Marconi senza riuscirci. Quindi si sarebbe diretto verso le autolinee, entrando contromano nella rotatoria e, superato il parcheggio multipiano, avrebbe imboccato via Foro Boario sempre contromano. Poi è passato per via Clara Maffei, via Pascoli e via Taramelli, dove per scappare ha invaso la pista ciclabile.