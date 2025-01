Internati nei lager, medaglia d’onore per 199 bergamaschi: l’elenco completo degli insigniti

Un riconoscimento per tributare dignità, fierezza e amor di patria e ricordare anni di sofferenze, stenti e privazioni: è in memoria di 199 internati bergamaschi che è stata deliberata la consegna delle medaglie d’onore, assegnate dal Presidente della Repubblica su proposta della presidenza del Consiglio dei ministri. Un riconoscimento istituito per tributare i cittadini italiani che durante la Seconda guerra mondiale furono deportati ed internati nei lager nazisti e lì destinati al lavoro coatto per l’economia bellica tedesca. In loro onore, per l’altro, è stato recentemente approvato il disegno di legge per una giornata del ricordo, che verrà celebrata il 20 settembre.

«30mila deportati bergamaschi»

Ad 80 anni di distanza dalla fine del conflitto, tutti i 199 insigniti di questa tornata sono purtroppo morti, tanto che l’onorificenza - postuma - verrà consegnata ai loro parenti. Tra i medagliati, ci sono decine di internati militari (gli Imi, si stima furono circa 650mila a livello nazionale) che dopo l’armistizio proclamato l’8 settembre 1943 dal generale Badoglio scelsero di andare incontro alla prigionia in Germania piuttosto che aderire alla Repubblica sociale italiana e combattere al fianco delle forze armate tedesche. E per questa presa di posizione, in favore della libertà, furono rastrellati e deportati in Germania, internati per il lavoro coatto nelle fabbriche, nei campi, nei cantieri o nelle miniere. Ma la medaglia d’onore ricorda anche i numerosi civili che si trovavano già in Germania (ad esempio i lavoratori emigranti a cui fu impedito il rientro in patria) o che furono rastrellati in Italia (come i politici e i partigiani) e poi deportati nei lager tedeschi, sempre a partire dal settembre ’43. E tra questi ci sono anche alcune donne.

Le medaglie d’onore in memoria dei civili e militari internati dai nazisti Come da tradizione, una prima tranche di medaglie verrà consegnata direttamente in Prefettura. In occasione del Giorno della Memoria, lunedì 27 gennaio alle 16,30, in via Tasso, il prefetto Luca Rotondi ne consegnerà 21. Le altre, invece, verranno consegnate direttamente dai sindaci, dalle autorità locali o dallo stesso prefetto, in occasione di specifiche iniziative sul territorio. A Clusone - dove si registra il maggior numero di insigniti di questa tornata (35) - la cerimonia è in programma domenica 26 alle 17 presso il palazzo Marinoni Barca. Occasioni, queste, in cui le varie comunità si ritrovano per fare memoria di quei tragici momenti e tenerne vivo il ricordo. «Ad oggi nella Bergamasca sono state consegnate circa 3mila medaglie d’onore, pari circa al 10% dei bergamaschi internati tra il 1943 e il 1945», spiega Maurizio Monzio Compagnoni, referente dell’Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall’internamento, dalla guerra di liberazione e loro familiari (Anrp) per l’ex distretto militare di Bergamo. Il ricercatore di Gazzaniga è impegnato da oltre sette anni nel ricostruire la storia dei deportati e aiutare i parenti dei detenuti nell’iter per l’ottenimento della medaglia d’onore. Tanto che setacciando gli archivi, a «caccia» della documentazione dei prigionieri bergamaschi tra registri e ruoli matricolari, ha contribuito a portare a buon fine migliaia di pratiche per il riconoscimento della medaglia. «Dalle ricerche che ho condotto in diversi archivi emerge come sia possibile stimare circa 30mila deportati bergamaschi nei lager nazisti, internati tra il 1943 e il 1945 per il lavoro coatto - spiega Maurizio Monzio Compagnoni –. Di questi ne sono morti durante la prigionia circa 2.500, tra civili e internati militari, ovvero quei soldati rastrellati e deportati in Germania dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 perché si rifiutarono di collaborare con i nazisti, schierandosi invece dalla parte della libertà, arrivando a pagare il loro amor di patria con la prigionia o, addirittura, la vita. I prigionieri sopravvissuti all’internamento sono tornate a casa dopo la Liberazione, con tempi più o meno lunghi».

Il campo di Hammerstein, nel nord della Germania

L’elenco completo degli insigniti