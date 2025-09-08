Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 08 Settembre 2025
in aggiornamento

Investita a Bergamo in via San Bernardino: muore donna di 83 anni

LA TRAGEDIA. L’incidente è avvenuto alle 17.50 di lunedì 8 settembre.

I soccorsi sul luogo dell’investimento mortale di una donna di 83 anni in via San Bernardino a Bergamo
(Foto di Bedolis)

Bergamo

Una donna di 83 anni è stata investita in via San Bernardino a Bergamo all’altezza dell’incrocio con via Corti ed è morta.

Sul posto sono accorse un’ambulanza e un’auto medica. Le condizioni dell’anziana sono apparse subito disperate, i soccorritori hanno tentato di rianimarla, ma non c’è stato nulla da fare.

Il luogo dell’incidente mortale a Bergamo. In via San Bernardino lunedì 8 settembre è stata investita una donna di 83 anni.
La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, un’auto, una Chevrolet Matiz, che proveniva da via San Bernardino ha svoltato verso una via laterale, via Corti, e ha investito in pieno la donna che stava attraversando sulle strisce pedonali. Per l’83enne, residente in zona, non c’è stato nulla da fare, il corpo è stato sbalzato per una decina di metri ed è rimasto esanime a terra.

Sul posto per i rilievi e per regolare il traffico la polizia Locale di Bergamo.

