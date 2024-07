Investito da una moto a Seriate, muore Giampietro Gamba

Un tragico investimento a due passi da casa è costato la vita, giovedì poco dopo mezzogiorno, a un pensionato di Seriate. A perdere la vita nell’incidente mortale, accaduto lungo via Marconi attorno alle 12,10, è stato Giampiero Gamba. Aveva 73 anni.

L’anziano è stato investito nei pressi delle strisce pedonali da uno scooter Kymco 200 di colore blu e che, secondo le prime ricostruzioni della polizia locale, viaggiava in direzione del cimitero della cittadina: l’uomo di 68 anni alla guida della moto si è subito fermato per accertarsi delle condizioni dell’anziano, che sono parse gravi fin da subito.

La richiesta di soccorso al 118

A chiamare gli uomini del 118, che sono arrivati poco dopo con un’ambulanza e un’automedica, è stata una passante: la donna ha assistito all’incidente ed è subito accorsa capendo la gravità della situazione.

A prestare i primi soccorsi al pedone, pochi istanti dopo lo scontro e facendo un massaggio cardiaco, ci ha pensato in un primo momento il medico della vicina farmacia, di cui tra l’altro l’anziano investito era cliente: la farmacia si affaccia proprio sul punto in cui è accaduto l’incidente. Ogni tentativo di r ianimare Giampiero Gamba da parte anche dei medici del 118, poi intervenuti, è però purtroppo stato vano. Gli agenti della polizia locale di Seriate sono poi intervenuti sul posto con tre volanti, al fine di effettuare tutti i rilievi del caso e gestire la chiusura al traffico del tratto di strada tra la rotatoria di piazzale dei Caduti per la Libertà e via Cristoforo Colombo, che è poi stato riaperto intorno alle 14.45, una volta terminati gli accertamenti di legge.

La dinamica è al vaglio

L’esatta dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti ma, stando a quanto riferito da una testimone oculare, il settantatreenne era appena uscito dal portone della sua abitazione, che si trova nello stesso palazzo della farmacia, e stava attraversando via Marconi per raggiungere il bar di fronte, di cui era cliente abituale.

Secondo la testimonianza della donna, Gamba avrebbe attraversato proprio in quel punto, approfittando di un momento in cui un camioncino si era appositamente fermato per farlo passare, senza però accorgersi che, proprio dietro, stava sopraggiungendo la moto contro cui poi si è fatalmente scontrato.

Vano ogni soccorso

Sembra che l’impatto con il motociclo non sia stato particolarmente violento, ma il pedone è comunque crollato sull’asfalto e non si è più rialzato, forse per aver picchiato la testa a terra. Dopo aver constatato il decesso da parte dei medici del 118, la salma di Gamba è stata portata alla camera mortuaria dell’ospedale di Bergamo, in attesa di alcuni accertamenti cui sarà sottoposta stamattina.