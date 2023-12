Investito da un’auto pirata in Brianza: è morto Agostino Gualdi, aveva 65 anni

Un 65enne originario di Bergamo, Agostino Gualdi, è morto nella mattinata di sabato 9 dicembre all’ospedale Niguarda di Milano per le ferite riportate in un incidente avvenuto una settimana fa a Verano Brianza . A darne l’annuncio il fratello Claudio Gualdi.

Investito il 3 dicembre

Agostino Gualdi, che da circa 15 anni abitava a Giussano, secondo la ricostruzione verso le 14 del 3 dicembre stava facendo una passeggiata con il cane: in via Comacina a Verano Brianza è stato investito insieme all’animale da un’auto il cui conducente, secondo testimoni, dopo essersi fermato e aver osservato rapidamente la scena è risalito in macchina e si è allontanato.