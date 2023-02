«Io, puericultrice al brefotrofio. Un ricordo che va tenuto vivo»

«Mi sono emozionata a leggere l’articolo e ho deciso di chiamare la redazione per una testimonianza». Maria Carmen Vitali ha 67 anni, vive a Borgo Santa Caterina e da ragazza è stata puericultrice al brefotrofio. «Probabilmente sono l’ultima rimasta in vita, anche perché quando ci lavoravo ero la più giovane: ho cominciato nemmeno 19enne, nel gennaio 1974, selezionata dalla Provincia tra una ventina di aspiranti. È stata un’esperienza arricchente, una palestra di vita e di lavoro. Mi dedicavo anima e corpo ai bambini. Era una piccola città super organizzata, dove tutto funzionava a meraviglia. E avrei continuato se non avessero chiuso il brefotrofio nel ’75».