Iscrizioni alle superiori: -190. Bene lo scientifico, male classico e ragioneria

Giovedì 6 marzo nello Spazio Viterbi di via Tasso incontro organizzato dal Servizio Istruzione della Provincia per analizzare i dati delle iscrizioni al prossimo anno scolastico. Al Tavolo tecnico hanno partecipato istituzioni scolastiche, enti di formazione, sindacati e associazioni di categoria.

I dati aggiornati a febbraio 2025 mostrano un totale di 11.427 iscritti, con un calo complessivo di 190 studenti rispetto all’anno precedente. Si conferma una lieve diminuzione nei licei (ad eccezione dell’indirizzo scientifico, in crescita), stabilità nei tecnici e un incremento nei professionali. Tra gli istituti tecnici, crescono gli indirizzi legati a elettronica, meccanica, agraria e informatica, mentre calano iscrizioni nei settori moda e amministrazione. Nei professionali, in aumento i percorsi di enogastronomia e manutenzione tecnica.

Analizzando i dati delle iscrizioni nei Licei, si segnala un leggero incremento nelle iscrizioni agli indirizzi scientifici e un calo nei restanti percorsi nei licei artistici, nei licei classici, nei licei delle scienze umane, nel liceo musicale coreutico e nei licei linguistici. Nel dettaglio tra i licei il liceo scientifico, opzione scienze applicate, si conferma quello più scelto tra i licei in generale e il più richiesto tra gli indirizzi dello scientifico. Non decollano invece le iscrizioni al Made in Italy.

Nei Tecnici sono in aumento i percorsi negli indirizzi: Elettronica ed Elettrotecnica, Trasporti e Logistica, Meccanica, Meccatronica e Energia, Informatica e Telecomunicazioni, Agraria, Agroalimentare e Agroindustria. In calo le iscrizioni al Sistema Moda e Amministrazione Finanza e Marketing. In leggero incremento o stabili gli altri indirizzi tecnici.

Nei percorsi Professionali, si evidenzia un incremento complessivo delle iscrizioni in particolare ai percorsi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera e Manutenzione e Assistenza Tecnica. In ripresa le iscrizioni del percorso Gestione delle Acque e Risanamento Ambientale.

Attenzione particolare è stata data ai percorsi quadriennali sperimentali (4+2), che hanno raccolto iscrizioni variabili tra i 10 e i 29 studenti a seconda dell’indirizzo. Un buon riscontro è arrivato per il nuovo corso di Servizi Culturali e dello Spettacolo con 29 iscritti.

Il vicepresidente provinciale Umberto Valois ha sottolineato che i dati presentati guideranno le prossime azioni per garantire spazi scolastici adeguati e aggiornare l’offerta formativa per il 2026/2027. Inoltre, è stata resa disponibile una guida all’orientamento scolastico per giovani e adulti, tradotta in più lingue.