Iscrizioni, continua il «volo» dei licei. Tengono istituti tecnici e professionali

Licei ancora al top delle scelte dei neoiscritti alle scuole superiori, tengono gli istituti tecnici e anche i professionali. All’indomani della chiusura delle iscrizioni alle prime superiori per l’anno scolastico 2023-2024, la tendenza in Bergamasca sembra ricalcare quella della Lombardia, con i licei che continuano a rappresentare la prima scelta per studenti e famiglie, (in Lombardia si passa dal 51,8% al 51,3%; nella Bergamasca dal 47,2 al 47,7%). Guadagnano qualche decimale gli istituti tecnici (crescono gli iscritti lombardi dal 35,9% al 36,2%, stabili al 38,1% in Bergamasca) e i professionali (il dato regionale passa dal 12,1% al 12,5 , più alto in provincia di Bergamo ma in lieve calo: 14,2% rispetto al 14,7 dello scorso anno). Netta prevalenza, tra i licei, dello scientifico, tra gli istituti tecnici dell’indirizzo d’informatica, e tra le scuole professionali, dei servizi per la sanità, l’assistenza sociale e l’ospitalità alberghiera.