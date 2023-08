Italcementi, un tuffo per 40mila da giugno

Il meteo soleggiato e le toste temperature agostane spingeranno molti bergamaschi a trascorrere il Ferragosto in ammollo, tra tuffi e tintarella. Se i più fortunati possono godere di una piscina in giardino o hanno amici pronti ad ospitarli, la maggior parte si rifugerà in una delle tante piscine tra città e hinterland. Le strutture sono pronte ad accogliere i bergamaschi ma anche visitatori e turisti che cercheranno refrigerio in acqua. Il caso più emblematico è il successo registrato dal lido di Bergamo, ovvero le piscine Italcementi. Da sempre rappresentano una vera valvola di sfogo, grazie alla posizione strategica e all’ invidiabile parco che favorisce il refrigerio anche nelle giornate più afose.

Crescono gli ingressi

«Dall’inizio della stagione contiamo presenze importanti – commenta Attilio Baruffi, presidente di Bergamo Infrastrutture –. I numeri sono ottimi e le piscine Italcementi si confermano un lido per tutti i bergamaschi. A giugno abbiamo staccato più di 15.500 ingressi, mentre a luglio abbiamo superato i 20mila biglietti. La prima decina di agosto si conferma molto interessante con 5mila frequentatori, in linea se non leggermente superiore allo scorso anno quando avevamo registrato numeri boom – prosegue Baruffi –. Vengono premiati gli sforzi fatti per rendere le piscine un posto piacevole e tranquillo. Per arrivare pronti ai tre mesi estivi servono lavoro e programmazione che partono nel periodo invernale con parecchi sforzi organizzativi – fa presente Baruffi –. Insieme all’amministrazione comunale e in particolare all’assessore Loredana Poli, che detiene le deleghe a sport e politiche giovanili, abbiamo affrontato anche i problemi causati da pochi frequentatori che si recano in piscina con obiettivi diversi da quello di rilassarsi al sole. Grazie a strumenti preventivi stiamo arginando un fenomeno che riguarda gruppi di ragazzi, dai 12 ai 15 anni, protagonisti di atti di bullismo e piccoli furti. Si tratta di giovani già conosciuti perché presenti con le stesse modalità anche nei parchi cittadini e negli oratori – conclude il presidente di Bergamo Infrastrutture –.Lavoriamo sulla prevenzione coinvolgendo polizia locale e forze dell’ordine, per garantire piacevoli giornate ai nostri utenti. Siamo naturalmente aperti anche a Ferragosto con servizio bar e ristorazione per accogliere tante famiglie con figli che vogliono godersi momenti di relax e svago».