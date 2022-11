La Babbo Running torna a Bergamo il 24 dicembre, ecco come partecipare

Sabato 24 dicembre, la Vigilia di Natale, torna sul Sentierone (di fronte al Teatro Donizetti) a Bergamo la 12ª edizione di Babbo Running, la corsa/camminata non competitiva di 5 km, aperta a tutti, in cui si partecipa con il costume di Babbo Natale. Nata nel 2011, Babbo Running è oggi il più grande tour in Italia dedicato al Natale. Un evento divertente e ironico, adatto a tutte le età, in cui si corre per 5 km in costume da Santa Claus nel centro città, per trascorrere in modo entusiasmante una giornata che precede il Natale. La finalità della manifestazione è quella di far avvicinare quante più persone al mondo dello sport e del benessere, tra solidarietà e tanto divertimento.