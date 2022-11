La Bergamo-Treviglio a rischio flop. E la gara viene rinviata al 12 gennaio

Se ne riparla il 12 gennaio, e magari per qualcuno potrebbe essere una salutare boccata d’ossigeno. Cal, Concessioni autostradali lombarde, ha prorogato il termine per la selezione del soggetto che si dovrà occupare della progettazione (definita ed esecutiva), realizzazione e gestione per 63 anni del collegamento autostradale tra Bergamo e Treviglio . O tra il casello dell’A4 di Dalmine e la Bassa bergamasca, visto che ora sono queste le esatte coordinate. Più o meno. «Alla luce dei numerosi chiarimenti forniti relativamente alla documentazione di gara, pubblicati da ultimo in data 18 novembre, con i quali sono stati precisati anche numerosi aspetti tecnici e finanziari di dettaglio, vista la complessità della documentazione da predisporre per la formulazione dell’offerta, visto che non risultano pervenute offerte alle 17.30 del giorno 24 novembre, considerata la scadenza del termine di ricezione delle offerte alle 10 del giorno 25 novembre , vista l’importanza della realizzazione dell’infrastruttura in oggetto, al fine di consentire la massima partecipazione alla procedura, si comunica che il termine di ricezione delle offerte è prorogato sino alle 10 del 12 gennaio 2023» si legge sul sito di Cal.