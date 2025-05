La chatbot di Atb: via WhatsApp info e biglietti per trasporto pubblico e Ztl

Una chatbot su WhatsApp, in grado di fornire a cittadini e turisti tariffe di autobus, tram e funicolari, regolamenti e permessi per le Ztl, oltre a tanti altri dettagli per pianificazione dei propri spostamenti in città. È attivo da lunedì 26 maggio il nuovo servizio di Atb pensato per offrire un canale diretto, semplice e innovativo agli utenti del trasporto pubblico locale.