«La diagnosi, la paura, la reazione. E anche il mare mi ha dato la forza»

«Ho sempre avuto l’idea - scrive Saramago - che navigando ci siano soltanto due veri maestri, uno è il mare, e l’altro è la barca, E il cielo, state dimenticando il cielo». Affrontando il mare, come nella vita, si lascia il porto per una destinazione sconosciuta: attraversarlo può diventare una profonda esperienza spirituale e una scuola di vita. Viaggiare su una barca a vela «mi ha aiutato a guardare in me stessa, a sciogliere i nodi creati dalla malattia, a prendere il largo lasciando le mie zavorre» spiega Barbara Sacchetto, che vive a Bergamo, lavora in un istituto di credito e nel 2014 ha affrontato un cancro al seno. Negli ultimi anni ha partecipato per due volte, nel 2019 e quest’estate, al progetto «Pazienti a bordo» dell’associazione We Will Care onlus, che offre sostegno psicologico ai pazienti oncologici (www.wewillcare.it) ed è entrata nella squadra delle «Pink Ambassador Bergamo» della Fondazione Umberto Veronesi come testimonial per la prevenzione e la ricerca sui tumori.