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Cronaca / Bergamo Città Domenica 07 Giugno 2026

La distraggono con i cani e le rubano il portafogli in piazza Pontida

IN CITTÀ. L’hanno distratta in tre, con la scusa di giocare con i cani, e una è riuscita a sfilarle il portafogli dalla borsa in piazza Pontida a Bergamo.

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La distraggono con i cani e le rubano il portafogli in piazza Pontida
Piazza Pontida

È successo sabato mattina, poco prima di mezzogiorno, in piazza Pontida, vittima una donna anziana che, non appena si è accorta del borseggio, si è rifugiata in un bar chiedendo aiuto. Sono intervenuti i carabinieri, che hanno raccolto la testimonianza della vittima e visionato le telecamere.

Le tre donne erano ben visibili dalle riprese: due di corporatura robusta, indossavano jeans e magliette chiare, mentre quella che materialmente ha sfilato il portafogli alla signora aveva pantaloni a fiori e una giacca di jeans. Sono iniziate le ricerche delle borseggiatrici, mentre la vittima è stata invitata a sporgere denuncia alla caserma di via Novelli.

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