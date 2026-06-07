La distraggono con i cani e le rubano il portafogli in piazza Pontida

È successo sabato mattina, poco prima di mezzogiorno, in piazza Pontida, vittima una donna anziana che, non appena si è accorta del borseggio , si è rifugiata in un bar chiedendo aiuto. Sono intervenuti i carabinieri, che hanno raccolto la testimonianza della vittima e visionato le telecamere.

Le tre donne erano ben visibili dalle riprese: due di corporatura robusta, indossavano jeans e magliette chiare, mentre quella che materialmente ha sfilato il portafogli alla signora aveva pantaloni a fiori e una giacca di jeans. Sono iniziate le ricerche delle borseggiatrici, mentre la vittima è stata invitata a sporgere denuncia alla caserma di via Novelli.