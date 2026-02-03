La favola di Ambra Matera, l’ultima tedofora a Bergamo: «Che emozione, ho saputo solo la mattina che avrei acceso il braciere» - Foto e video

Nella favola di Ambra Matera, impiegata 36enne di Campagnola con una grande passione per la corsa, c’è tutta la magia dello sport e di una città, Bergamo, che lunedì si è vestita a festa per accendere lo spirito olimpico. La voglia di esserci, per la gente che ha riempito le strade orobiche, è stata più forte del maltempo. In diverse migliaia, durante tutta la giornata, hanno accompagnato il viaggio della Fiamma olimpica di Milano Cortina 2026, acclamando gli oltre cento tedofori che si sono alternati lungo il percorso, da Villa d’Almè a Bergamo, passando per la Val Seriana.

Ambra Matera ha portato la Fiamma nel cuore del centro di Bergamo, tra la folla festante

(Foto di Bedolis)

«È incredibile, ho saputo solo il 2 febbraio, la mattina, che sarei stata l’ultima tedofora» Ed il culmine è giunto intorno alle 19,30 in largo Belotti, nel cuore del centro di Bergamo, dove dopo una giornata di festa per grandi e piccoli una folla di circa 2mila persone ha accolto con una pulsione di gioia più forte della pioggia battente l’arrivo di Matera. In città, da giorni, era grande la curiosità intorno al nome dell’ultimo tedoforo. Ed alla fine è toccato a lei l’onore di percorrere gli ultimi duecento metri del lunedì olimpico e chiudere trionfalmente la tappa orobica, accendendo il braciere sul palco. «È incredibile, ho saputo solo il 2 febbraio, la mattina, che sarei stata l’ultima tedofora - racconta lei -. È stato meraviglioso e non ho parole, sono stata orgogliosa di aver portato i valori olimpici nella mia città».

Ambra Matera sul palco con la sindaca Elena Carnevali, l’assessore Marcella Messina e l’europarlamentare Lara Magoni

(Foto di Bedolis)

La dedica alla famiglia