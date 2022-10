La festa del 4 Novembre, cerimonie e visite in Rocca e alla Torre dei Caduti

La città si prepara a celebrare il 4 Novembre la Festa dell’Unità nazionale e delle Forze armate. Per l’occasione, venerdì sarà riaperta al pubblico la Torre dei Caduti, che tornerà a spalancare le porte alla cittadinanza dopo i lavori di pulitura e di restauro. La ricorrenza del 4 Novembre rimanda al giorno del 1918, quando entrò in vigore l’armistizio di Villa Giusti che pose fine alla Prima guerra mondiale. A Bergamo la ricorrenza sarà celebrata con un calendario di iniziative realizzate anche in collaborazione con il Museo delle Storie.