La fontana Contarini già «nera». Il Comune deve correre ai ripari

Un lungo intervento l’ha restituita alla comunità in tutta la sua bellezza. Ad agosto la fontana del Contarini è tornata a zampillare, immacolata, nel cuore di piazza Vecchia . Ma nelle ultime ore alcuni cittadini hanno segnalato che «a distanza di pochi mesi dal restauro il monumento ha cambiato colore. Tanto che le vasche sono incrostate . E pure le zampe della sfinge sono avvolte da questa patina. Dispiace constatare come uno dei monumenti più iconici di Bergamo versi in uno stato del genere».