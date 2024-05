La grande festa degli alpini bergamaschi a Vicenza - Segui qui la diretta della sfilata

Le attese per la sezione orobica sono le migliori. «Quest’anno abbiamo il conforto del meteo, che amplificherà ancor di più la partecipazione all’Adunata – prosegue Sonzogni –. Siamo in una città splendida, che trasuda storia. Ci sono vie e piazze non enormi ma molto belle, che si stanno rivelando ottimi luoghi per manifestare lo stile di vita alpino». Questa 95ª edizione dell’Adunata – dedicata al tema della pace, «Sogno degli alpini» – conferma la sua solennità. «È un momento prezioso per il piacere di ritrovarsi per chi ha vissuto l’esperienza della naja, ma anche per le tante altre persone che condividono lo stile degli alpini: l’Adunata è il momento più solenne per perpetuare gli scopi fondanti della nostra associazione».