«La nuova ondata di Covid in Cina non si replicherà in Italia»

Un anno fa, in questi stessi giorni, Omicron dilagava e si tornava a pianificare restrizioni. Due anni fa, invece, s’imboccava ancora la strada delle chiusure, proprio nel cuore delle feste. Oggi, a quasi tre anni dalla prima scintilla pandemica, la realtà è profondamente diversa: la convivenza col Sars-CoV-2 è «matura» e restituisce una vita sostanzialmente normale. Per il professor Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di Sanità (Css) e già coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts) per l’emergenza Covid, «non siamo più in periodo pandemico, ma in una fase di endemizzazione». Un cambio di paradigma che però non cancella tutto il resto: la campagna vaccinale, ad esempio, va proseguita, specie la quarta dose per anziani e fragili. Perché è proprio l’immunizzazione – quella da vaccino e anche quella da guarigione – che fa la differenza, rispetto alla situazione di nuovo critica che si osserva in Cina.