Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Sabato 15 Novembre 2025

La passeggiata delle lanterne illumina Città Alta

SCUOLA SVIZZERA. Un centinaio di bambini hanno partecipato insieme ai loro genitori alla tradizionale iniziativa dell’istituto elvetico.

La passeggiata delle lanterne in piazza Vecchia
La passeggiata delle lanterne in piazza Vecchia
(Foto di Bedolis)

Lucia Cappelluzzo

La tradizionale passeggiata di San Martino, organizzata dalla Scuola svizzera di Bergamo, ha animato la serata di venerdì 14 novembre confermandosi un momento atteso e condiviso da bambini e famiglie. Alle 18.15 oltre un centinaio di bambini dai 3 ai 13 anni insieme a genitori, insegnanti ed ex alunni, si sono ritrovati con le loro lanterne artigianali per dare vita a una luminosa sfilata tra le vie di Città Alta.

La «lanternata» è una tradizione molto radicata nella cultura svizzera: anticamente, la celebrazione di San Martino coincideva con la fine del raccolto e rappresentava un momento di ringraziamento, di luce e di passaggio verso l’inverno. Le lanterne, create a mano dai bambini, simboleggiavano il calore della comunità e il desiderio di condividere la propria luce anche nel periodo più buio dell’anno. La sfilata ha seguito un percorso ad anello da Piazza Vecchia fino a piazza Mercato delle Scarpe, per poi risalire lungo via Donizetti e tornare nuovamente in Piazza Vecchia.

Qui, circondati dai passanti incuriositi e dal chiarore tremolante delle lanterne, i bambini hanno intonato i tradizionali canti di San Martino, dando voce a un momento di festa semplice ma profondamente comunitaria. «La lanternata è uno dei momenti più significativi della nostra scuola – ha dichiarato la direttrice Rita Saulter – perché unisce tradizione, creatività e spirito di condivisione. Ogni lanterna racconta il lavoro e la fantasia dei bambini, ma soprattutto rappresenta la luce che ciascuno di noi può portare agli altri. Vedere tutta la comunità riunita, anno dopo anno, è una grande gioia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Arte, cultura, intrattenimento
Tradizioni
Cultura (generico)
Tempo libero
Vita quotidiana
Turismo
Rita Saulter
Scuola svizzera di Bergamo