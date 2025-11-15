La passeggiata delle lanterne illumina Città Alta

La tradizionale passeggiata di San Martino, organizzata dalla Scuola svizzera di Bergamo, ha animato la serata di venerdì 14 novembre confermandosi un momento atteso e condiviso da bambini e famiglie. Alle 18.15 oltre un centinaio di bambini dai 3 ai 13 anni insieme a genitori, insegnanti ed ex alunni, si sono ritrovati con le loro lanterne artigianali per dare vita a una luminosa sfilata tra le vie di Città Alta.

La «lanternata» è una tradizione molto radicata nella cultura svizzera: anticamente, la celebrazione di San Martino coincideva con la fine del raccolto e rappresentava un momento di ringraziamento, di luce e di passaggio verso l’inverno. Le lanterne, create a mano dai bambini, simboleggiavano il calore della comunità e il desiderio di condividere la propria luce anche nel periodo più buio dell’anno. La sfilata ha seguito un percorso ad anello da Piazza Vecchia fino a piazza Mercato delle Scarpe, per poi risalire lungo via Donizetti e tornare nuovamente in Piazza Vecchia.