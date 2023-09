«La piramide verde ha danneggiato Piazza Vecchia». Il Comune replica: «I danni saranno riparati» - Foto

Il Comune di Bergamo, in un comunicato, premette che «le lastre in pietra di Sarnico, posate pochi decenni fa, hanno necessità – per via della friabilità del materiale – di interventi costanti di sistemazione e l’attenzione da parte del Comune di Bergamo è da sempre molto alta. Questo tipo di materiale subisce danneggiamenti non solo per via della iniziative o della manifestazioni che si svolgono sulla piazza, ma anche per effetto degli agenti atmosferici, del transito quotidiano di mezzi di trasporto autorizzati, del transito delle decine di migliaia di persone che ogni anno visitano Città Alta».