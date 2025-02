La Rete bergamasca contro la violenza di genere torna in piazza l’8 febbraio

La Rete bergamasca contro la violenza di genere torna in piazza, per l’ormai tradizionale presidio mensile: l’appuntamento è per sabato 8 febbraio alle 18, in largo Rezzara a Bergamo. Al centro dell’incontro, si legge nel comunicato, «la preoccupante situazione che riguarda i diritti e l’educazione: in tutto il mondo così come in Italia si assiste a una spinta per la cancellazione delle diversità, la compressione dei diritti già acquisiti, la rimozione dell’educazione affettiva, sessuale e relazionale nelle scuole e nella società».