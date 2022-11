La ricerca che aiuta i malati: «From, modello da replicare». Il forum con gli esperti: segui la diretta web dalle 14.30

Un ospedale che fa ricerca cura meglio i propri pazienti e una ricerca vicina alle persone porta risultati utili per tutti . Questo è il paradigma distintivo di From – Fondazione per la ricerca ospedale di Bergamo che, grazie alla partnership strategica di The European House–Ambrosetti, presenterà i risultati delle proprie attività venerdì 11 novembre nell’Auditorium «Lucio Parenzan» dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo , con il forum «Il valore della ricerca clinica per il futuro del Paese. Il contributo dell’ecosistema lombardo».