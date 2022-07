La riforma degli istituti tecnologici superiori «ricetta» per Neet e carenza di personale

Alla vigilia dell’approvazione della legge che riforma gli Its (Istituti tecnologici superiori) andata in porto il 12 luglio alla Camera, l’Università degli studi di Bergamo e le Fondazioni Its che operano nella Bergamasca hanno avviato un rapporto di collaborazione , il cui obiettivo - nel lungo periodo - è definire un tavolo territoriale di coordinamento progettuale sulla formazione di terzo livello. Spiega il rettore Sergio Cavalieri : «Siamo partiti dalla conoscenza reciproca e da uno scambio di opinioni su possibili implicazioni e abbiamo condiviso la necessità di realizzare un coordinamento territoriale, non dobbiamo fare duplicati ma piuttosto realizzare un modello formativo complementare mirato alla formazione tecnica superiore. Ragioniamo su progettualità e su un modello di riferimento. Ci siamo chiesti cosa serve a Bergamo: orientare i Neet (quei giovani che non sono né occupati, né inseriti in un percorso di istruzione o di formazione) e aumentare l’attrattività del territorio . Lavoreremo tenendo presenti questi due obiettivi».