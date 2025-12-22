La sera della Vigilia la Messa alle Autolinee di Bergamo

Ancora una volta la comunità di Bergamo si riunirà nella sera della Vigilia per celebrare il Natale in un’atmosfera di condivisione e solidarietà, con un’attenzione particolare verso le persone senza fissa dimora. Mercoledì alle 21.30 si rinnova l’atteso appuntamento con la Messa alla stazione delle Autolinee, celebrata dal direttore della Caritas diocesana bergamasca, don Roberto Trussardi, e organizzata grazia alla collaborazione tra Notèr de Bèrghem, Confesercenti Bergamo e Caritas, con il coordinamento logistico di Luca Mangili.

Una tradizione da diversi anni

«È una tradizione che si rinnova da anni, riscuotendo sempre una grande partecipazione da parte di diverse centinaia di persone, riunite per vivere l’arrivo del Santo Natale in un contesto carico di significato - spiega don Trussardi,direttore della Caritas, realtà da 50 anni in prima linea al servizio del territorio e delle fragilità -. Ringrazio quanti rendono possibile l’organizzazione di questa Messa: è una bella occasione per condividere la preghiera e l’Eucarestia con un’attenzione verso chi vive in condizione di marginalità, spesso proprio in zona stazione.