Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 22 Dicembre 2025

La sera della Vigilia la Messa alle Autolinee di Bergamo

L’APPUNTAMENTO. La sera del 24 dicembre alle 21.30: le offerte per i dormitori.

Davide Amato
Davide Amato
Redattore
La Messa celebrata nel 2024
La Messa celebrata nel 2024

Ancora una volta la comunità di Bergamo si riunirà nella sera della Vigilia per celebrare il Natale in un’atmosfera di condivisione e solidarietà, con un’attenzione particolare verso le persone senza fissa dimora. Mercoledì alle 21.30 si rinnova l’atteso appuntamento con la Messa alla stazione delle Autolinee, celebrata dal direttore della Caritas diocesana bergamasca, don Roberto Trussardi, e organizzata grazia alla collaborazione tra Notèr de Bèrghem, Confesercenti Bergamo e Caritas, con il coordinamento logistico di Luca Mangili.

Una tradizione da diversi anni

«È una tradizione che si rinnova da anni, riscuotendo sempre una grande partecipazione da parte di diverse centinaia di persone, riunite per vivere l’arrivo del Santo Natale in un contesto carico di significato - spiega don Trussardi,direttore della Caritas, realtà da 50 anni in prima linea al servizio del territorio e delle fragilità -. Ringrazio quanti rendono possibile l’organizzazione di questa Messa: è una bella occasione per condividere la preghiera e l’Eucarestia con un’attenzione verso chi vive in condizione di marginalità, spesso proprio in zona stazione.

Il nostro impegno è costante, anche in un contesto operoso come la Bergamasca non mancano le fatiche». Le offerte raccolte durante la Messa saranno devolute ai progetti della Caritas per l’accoglienza delle persone senza fissa dimora. «In questo momento i nostri dormitori sono pieni zeppi - prosegue don Trussardi -. Le offerte sosterranno i due nuovi dormitori da trenta posti in più (14 per le donne, 16 per gli uomini), pensati per togliere un po’ di pressione sul dormitorio del Galgario». Alla celebrazione seguirà un brindisi conviviale.

Bergamo
Politica
Enti locali
Sociale
Povertà
Religioni, Fedi
Evento religioso
Don Roberto Trussardi
Luca Mangili
caritas diocesana bergamasca
Noter de Berghem
Confesercenti Bergamo