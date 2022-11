La siccità stronca 300 alberi, il Comune di Bergamo in cerca di terreni per piantarne altri

AAA cercasi terreni in città per piantare alberi. Il Comune di Bergamo ne ha individuato uno a Longuelo adiacente al giardino Rita Levi Montalcini che, una volta perfezionata l’acquisizione, utilizzerà per nuove piantumazioni. È una delle iniziative dell’assessorato al Verde pubblico per rendere più verde la città, in un anno in cui – complici le alte temperature di questa estate e il periodo di siccità – sono morti circa 300 alberi, pari al 22% delle piantumazioni effettuate tra l’autunno del 2021 e la primavera di quest’anno. Sono tempi difficili anche per la vegetazione, a causa dei cambiamenti climatici. Quasi un quarto delle 1.295 piantumazioni effettuate da Palazzo Frizzoni negli ultimi 12 mesi sono state portate via dalla mancanza d’acqua e di umidità, nonostante questa estate l’Amministrazione comunale abbia stanziato 115mila euro in più del previsto per le bagnature straordinarie . Nel Piano delle opere pubbliche (Pop) del 2023, che sarà approvato nelle prossime settimane, troveranno spazio altri 500mila euro che serviranno l’anno prossimo per riempire i «buchi» lasciati liberi dalle piante stroncate dal caldo e per installarne di nuove.