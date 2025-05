La sindaca Carnevali nuova componente della Conferenza stato-città

Nella seduta della Conferenza stato-città di giovedì 15 maggio è stato ufficializzato l’ingresso di tre nuovi componenti designati dall’Anci, Associazione nazionale comuni italiani: tra questi c’è anche Elena Carnevali, sindaca di Bergamo, con la sindaca di Firenze Sara Funaro e il sindaco di Miggiano, in provincia di Lecce, Michele Sperti.

«Un onore»

«È per me un onore - ha commentato Elena Carnevali - perché questo è il luogo che ci permette di rappresentare meglio le esigenze dei comuni, direttamente nei processi decisionali. La Conferenza è uno strumento chiave per assicurare che le decisioni del Governo tengano conto delle necessità e delle istanze dei territori.