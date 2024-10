La sindaca Carnevali riceve a Palazzo Frizzoni il console della Romania a Milano

La sindaca Elena Carnevali, con gli assessori Angeloni e Marchesi, ha ricevuto Ioan Iacob, console della Romania a Milano, con una delegazione della comunità romena a Bergamo.

Un incontro per ribadire le ottime relazioni tra la città e la comunità romena, la terza per dimensione tra le presenze straniere del territorio, una comunità capace di integrarsi nel tessuto cittadino, anche dal punto di vista imprenditoriale.

L’incontro

La sindaca ha raccontato lo sviluppo della città, le trasformazioni urbanistiche e infrastrutturali in corso, senza trascurare i temi più delicati come frammentazione sociale, marginalità crescente, inclusione e sicurezza. E sul tema dell’intercultura, per cui resta vivo l’impegno nel creare un forum di confronto con associazioni e comunità straniere per co-progettare iniziative e attività, con l’obiettivo di promuovere l’integrazione e valorizzare ogni ricchezza culturale.

Gli spazi per le elezioni

Contestualmente, padre Bogdan Filip, sacerdote della comunità ortodossa romena a Bergamo, ha esposto il lavoro portato avanti per creare momenti di incontro e socializzazione per famiglie, bambini, giovani e trasmettere e coltivare i valori culturali di appartenenza. Ringraziando il Comune di Bergamo per aver messo a disposizione gli spazi necessari alla partecipazione dei cittadini romeni alle elezioni presidenziali e del Parlamento, previste tra il 21 novembre e il 9 dicembre.

«Dialogo fondamentale»