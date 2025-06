«La sua eredità sarà linfa vitale per il futuro». L’addio a don Aldo Riboni

Profonda emozione fra i presenti per il ricordo della nipote Elena, che ha parlato dello zio «semplicemente come Aldo, un amico e un fratello prima che un sacerdote, che mi ha trasmesso l’amore di Cristo come quello di un fratello maggiore e mi ha insegnato che non esiste colpa che Lui non possa perdonare». La nipote ha letto anche alcune parole scritte proprio da don Riboni, in cui chiede «perdono per aver seccato il prossimo talvolta» e di pregare per lui.