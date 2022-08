La tradizionale Fiera di Sant’Alessandro dal 2 al 4 settembre in via Lunga

50mila metri quadrati di superficie, 172 imprese (104 quelle targate Bergamo) provenienti da 13 regioni e 2 nazioni straniere, una ventina di settori merceologici rappresentati, oltre 500 animali, tra cui oltre 250 cavalli (un centinaio quelli in competizione nel concorso internazionale per purosangue arabo), e circa 220 bovini, per la storica rassegna che incorona le tre regine di razza.