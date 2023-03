La tragedia in Kenya, gli amici ricordano Michela: «Una persona splendida e di grande cuore»

Grande dolore a Sarnico e Adrara San Martino per Michela Boldrini, la 39enne bergamasca morta mercoledì 1° marzo all’ospedale «Aga Khan» di Mombasa in Kenya, dove era ricoverata in terapia intensiva a seguito delle gravi ustioni causate dal rogo divampato nella tarda mattinata del 21 febbraio nel «Barracuda Inn Resort» di Watamu, un villaggio su una delle spiagge maggiormente frequentate dai turisti italiani, ora ridotto in macerie. Michela abitava a Sarnico nella frazione di Fosio, ma era rimasta legata ad Adrara San Martino, il suo paese d’origine. Lavorava come segretaria nell’agenzia Axa assicurazioni in via Vittorio Veneto. Si trovava in Kenya per una settimana di vacanza con il cugino valtellinese Mattia Ghilardi, anch’egli ustionato seppur in maniera meno grave.