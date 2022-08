La vedovella è tornata verde, ecco il ritorno alle origini - Foto

Dopo la petizione online (650 firme raccolte in tre giorni) e le proteste social, l’assessore alla Riqualificazione urbana Francesco Valesini aveva fatto sapere pochi giorni fa che la fontanella sarebbe tornata verde, come è sempre stata. «I lavori sul Sentierone hanno ridato dignità alla vedovella, assegnandole una posizione più importante. Il tema del colore è secondario, direi irrilevante rispetto all’intervento fatto. Consapevoli di quel che rappresenta per i bergamaschi, abbiamo spostato la fontanella mettendola al centro di un emiciclo, e allontanandola dal bordo della strada. Quanto al cambiamento del colore, sì è scelto di dare uniformità ai manufatti in metallo, come i lampioni; detto questo, accoglieremo la richiesta e la faremo dipingere di verde» aveva detto l’assessore.