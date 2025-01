La voragine aperta nel Morla: «Colpa dei rifiuti delle piogge» - Video

Una buca nell’acqua che in poche ore è diventata una voragine, al punto da attirare l’attenzione dei passanti e da far scattare i primi controlli. Ora a ridosso di via Gavazzeni il cratere che si è formato nell’alveo del torrente Morla è monitorato da Utr (l’Ufficio territoriale regionale), Consorzio di bonifica e Protezione civile, che nella serata di mercoledì 15 gennaio e poi il giorno successivo insieme a vigili del fuoco e polizia locale sono intervenuti per circoscrivere il danno.