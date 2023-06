L’addio ad Angelo Panza: «Continua a camminare nella luce e sorridici»

Sono arrivati in tantissimi al Palamonti, venerdì 23 giugno, per l’ultimo saluto ad Angelo Panza, l’alpinista bergamasco morto lunedì a 67 anni sul Lyskamm, nel massiccio del Monte Rosa. Il dolore di comunità stretto in una «cordata» di emozioni e ricordi, di sentimento e passione. «La montagna è un modo di vivere la vita», ha sottolineato in apertura don Alessandro Sesana, sacerdote amico di Panza, che ha concelebrato la funzione insieme a don Stefano Ravasio, parroco di Sorisole, il comune di residenza dell’alpinista. In tanti hanno espresso vicinanza alla famiglia dell’alpinista, alla moglie Eletta Bacuzzi e ai figli Davide e Manuela.