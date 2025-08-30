L’addio a Franco Fassi, pioniere del culturismo e amico delle star

Numerose persone hanno preso parte ai funerali celebrati nella chiesa di Zingonia per dare l’ultimo saluto a Franco Fassi, spentosi martedì a 90 anni. È stato una figura storica del fitness e del body building. Lui e la moglie Aurora avevano lasciato negli anni ’60 l’hinterland di Milano dove abitavano per approdare nella città nascente ideata dall’imprenditore Zingone.

Fassi ha lasciato un segno indelebile in particolare nel body building contribuendo alla crescita di questa disciplina. Coronò il suo sogno di realizzare una palestra attrezzata delle più moderne tecnologie suscitando l’interesse degli amatori delle tecniche ginniche a carattere culturistico. L’entusiasmo e la passione sono state le sue armi vincenti, qualità che gli sono valse riconoscimenti a livello nazionale e internazionale. Frequenti i viaggi con la moglie, sempre e attivamente al suo fianco, negli Stati Uniti e in più parti del mondo dove si era fatto conoscere e apprezzare per le iniziative proposte nell’ambito del body building. Negli Usa era nata l’amicizia con l’attore e culturista Arnold Schwarzenegger.

Nella palestra a Zingonia si sono alternati fior di campioni di ogni sport: dall’automobilismo (presente ai funerali Piercarlo Ghinzani che con Franco ha sempre avuto un rapporto fraterno), al calcio, al ciclismo (si era preso a cuore tra gli altri Flavio Giupponi e Giambattista Baronchelli), alla cerchia delle attività marziali. Fu pure attivo anche nel ciclismo, tanto da prendere parte a numerose gare a carattere amatoriale collaborando con l’allora presidente del Comitato provinciale dell’Udace Gianfranco Fanton.