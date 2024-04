Ladri in casa a Longuelo, ex finanziere 85enne spara e ne ferisce uno. Preso anche il complice

Due malviventi si sono introdotti in un’abitazione del quartiere di Longuelo in città nella serata di sabato 27 aprile, intorno alle 21.30. Il proprietario, un anziano finanziere in pensione di 85 anni, era in casa con la moglie: minacciato avrebbe esploso un colpo di pistola, ferendo così uno dei due ladri e mettendoli in fuga.

Il quartiere di Longuelo in cui è avvenuta la tentata rapina ai danni di una coppia di anziani Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato che ha fermato l’uomo ferito, un giovane di 27 anni, albanese senza fissa dimora, nelle vicinanze dell’abitazione in via Astino. Il giovane, sfiorato al collo dal colpo di proiettile, non sarebbe in gravi condizioni e, dopo le cure necessarie prestate all’ospedale Papa Giovanni XXIII, è stato arrestato per rapina aggravata e tradotto in carcere nella mattinata di domenica 28 aprile. Le Forze dell’ordine hanno fermato nella mattinata di domenica anche il complice, un 26enne albanese già pregiudicato, che inizialmente aveva fatto perdere le sue tracce. Anche il secondo malvivente è stato portato in carcere con l’accusa di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.

La prima ricostruzione

Tutto sarebbe accaduto nel giro di pochi minuti nella serata di sabato: i due malviventi, a volto coperto da un passamontagna, si sarebbero introdotti nell’abitazione (una villetta a schiera su due piani) da una porta finestra sul retro utilizzando un piede di porco per forzare l’ingresso. Avrebbero sorpreso l’anziano a letto mentre guardava la tv e lo avrebbero minacciato di consegnare soldi e beni preziosi. La moglie dell’85enne invece si trovava al piano di sopra. L’ex finanziere, che nei giorni scorsi era a casa da solo, aveva la pistola sotto il cuscino: avrebbe così impugnato l’arma e sparato. I ladri, a quel punto, sono fuggiti portando con sè il borsello dell’uomo. La moglie, accorsa, ha allertato il 112. Uno dei due malviventi, ferito al collo, giunto in via Astino è stato soccorso da un’ambulanza arrivata sul posto in seguito alla chiamata di alcuni residenti di alcuni residenti. Dalle prime informazioni sul posto pare che l’85enne detenesse regolarmente l’arma: la sua posizione è al momento al vaglio.