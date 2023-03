Ladri messi in fuga al Natta e in una villa a Longuelo

Due furti sono stati sventati nella serata di giovedì 23 marzo in città. Il primo episodio poco dopo le 22 all’istituto Giulio Natta di via Europa. Una guardia giurata dell’istituto di vigilanza Fidelitas ha scoperto nel cortile della scuola tre malintenzionati, che alla vista del vigilante sono fuggiti. Da un successivo sopralluogo, effettuato con i carabinieri, non è risultata alcuna porta di ingresso forzata.