Ladri nella villa di Citaristi: scappano a mani vuote

Tentato furto lunedì sera nella villa di via Bassini 17 appartenuta al senatore Severino Citaristi, scomparso nel 2006, di proprietà del figlio che però non vi abita . Verso le 21,30 i ladri sono riusciti a introdursi nell’abitazione, che si trova nella parte terminale della strada, in mezzo al verde nel quartiere di Longuelo, dopo essere passati nel giardino e aver scassinato una finestra. Una volta all’interno hanno cercato oggetti di valore o denaro da rubare, approfittando dell’assenza del padrone di casa : sono riusciti a trovare la cassaforte e l’hanno portata in giardino, ma non sono riusciti ad aprirla e l’hanno abbandonata in mezzo al prato.