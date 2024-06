Lago d’Iseo, onda anomala ribalta un idrovolante: soccorso un uomo

Un incidente nel lago d’Iseo, per fortuna senza gravi conseguenze, si è verificato intorno alle 13,30 di domenica 30 giugno. A causa di un’onda anomala e improvvisa, un idrovolante ha perso l’equilibrio sui suoi galleggianti e si è rovesciato. Il pilota è stato accompagnato a riva dall’idroambulanza e non ha riportato conseguenze, tanto da poter assistere alle operazioni - ancora in corso - di recupero del velivolo.