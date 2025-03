L’alpino Marchesi è andato avanti: «Il Ducato perde un pezzo di storia»

Con Gian Mario Marchesi se ne va un pezzo di storia del Ducato di Piazza Pontida e degli alpini. Si è spento ieri nella sua casa di Colognola, avrebbe compiuto 94 anni a maggio «e fino all’ultimo, qualsiasi cosa servisse, lui c’era – ricorda il Duca Mario Morotti –. La sua fedeltà al Ducato era unica, così come la gratuità per cui si spendeva per le associazioni, dagli alpini alla Paolo Belli». Marchesi nel Ducato c’è stato una vita, «galeotto» l’incontro con la moglie Franca, che era figlia dell’allora tesoriere. «Il suo lavoro, sempre garbato e dietro le quinte, è stato fondamentale», annota Morotti, che proprio per le sue doti l’ha nominato «cancellier grande» (emerito dall’anno scorso) e «comandante della piazza» della Sfilata di Mezza Quaresima. Un incarico, questo, che lo riempiva particolarmente di orgoglio. «Per lui era la massima onorificienza – racconta Morotti –. Proprio solo qualche giorno fa era andato a comprare le targhe per i carri che sfileranno il 23 marzo. In quell’occasione lo ricorderemo sicuramente».