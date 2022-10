L’Antimafia: «Vigiliamo sui fondi del Pnrr». Verifiche su 11.545 aziende, 9 nella lista nera

«Il gruppo di lavoro interforze antimafia si riunisce tutte le settimane qui in Prefettura: l’attenzione è molto alta soprattutto per evitare che le infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto sociale bergamasco possano arrivare a utilizzare i fondi del Pnrr destinati al territorio». La parola chiave è «vigilare»: lo ripete più volte il prefetto Enrico Ricci, commentando i dati della relazione semestrale della Dia, la Direzione investigativa antimafia, pubblicata ieri e relativa alla seconda metà del 2021. «Le risultanze di analisi sui fenomeni criminali di tipo mafioso continuano a presentare il rischio che i sodalizi di varia matrice possano perfezionare quella strategia di infiltrazione del tessuto economico, in vista dei possibili finanziamenti pubblici connessi al Pnrr», illustra l’Antimafia nella relazione. Anche la Bergamasca è una terra dove i clan tentano di infiltrarsi e l’attenzione è molto alta, per via della presenza di un tessuto economico «ricco e complesso», come viene definito nel documento.