Largo Porta Nuova, schianto tra due moto: ferito un 16enne - Foto

Un ragazzino di 16 anni è rimasto ferito in seguito allo schianto della sua moto con un’altra due ruote in largo Porta Nuova. L’incidente è avvenuto intorno alle 8 di questa mattina, venerdì 20 settembre, all’incrocio tra viale Papa Giovanni XXIII e via Camozzi.

L’impatto, la cui dinamica è ancora da chiarire, ha coinvolto due moto: ad avere la peggio un ragazzino di 16 anni ricoverato in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Il giovane avrebbe riportato diverse ferite ma non è in pericolo di vita. Sul posto, oltre all’ambulanza anche la Polizia di Stato di Bergamo per i rilievi.