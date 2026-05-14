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Cronaca / Bergamo Città Giovedì 14 Maggio 2026

L’asse a Curno la strada più trafficata della provincia

LO STUDIO. Monitoraggio dei veicoli commissionato da Via Tasso. I rilievi fatti a fine 2025 in 98 punti.

Giuseppe Arrighetti
Giuseppe Arrighetti
L’asse a Curno la strada più trafficata della provincia
Una veduta aerea dell’asse interurbano tra Curno a Bonate Sopra

L’asse interurbano si conferma la strada più trafficata della provincia di Bergamo. A dirlo sono i risultati pubblicati ieri da Via Tasso al termine del monitoraggio sulla viabilità effettuato tra i mesi di settembre e dicembre 2025.

I numeri

Lungo la strada 671 nel territorio comunale di Curno, nella settimana fra il 12 il 18 novembre, sono transitati quasi 500mila veicoli: 5.602 motocicli; 464.634 vetture; 27.397 mezzi pesanti. Il traffico medio giornaliero rilevato è stato vicino a 71mila mezzi a motore. Sempre lungo l’asse interurbano, ma nel comune di Seriate, fra il 12 e il 18 novembre, sono stati contati oltre 480mila veicoli: 4.353 moto; 449.292 autovetture; 28.862 mezzi pesanti; il traffico medio giornaliero è stato pari a 68.930 mezzi.

A Torre Boldone e ad Almè

Questi due punti, sul portale cartografico interattivo della Provincia, sono indicati con dei bollini rossi, gli unici due della Bergamasca. Poi ci sono due pallini arancioni: indicano la strada provinciale 35 a Torre Boldone dove tra il 19 e il 25 ottobre sono stati contati più di 251mila veicoli: 2.279 moto; 238.497 autovetture: 10.352 mezzi pesanti. Il traffico medio giornaliero qui è stato quantificato in 35.875 mezzi a motore. L’altro pallino arancione segnala la Sp 470 ad Almè: tra il 7 e il 13 ottobre sono stati contati oltre 213 mila veicoli: 5.299 moto; 200.255 autovetture; 8379 mezzi pesanti. Il traffico medio giornaliero è stato di 30.562 mezzi.

Il monitoraggio

La rilevazione è stata avviata dal settore Viabilità, Trasporti e Appalti della Provincia di Bergamo che aveva affidato a due ditte l’incarico di posizionare strumenti per il rilievo del traffico in 98 punti della rete stradale provinciale, utilizzando sistemi di rilevazione radar e video. «Il monitoraggio, della durata di sette giorni per ciascuna postazione – spiega una nota di Via Tasso – ha interessato le principali strade della Provincia di Bergamo nei tratti caratterizzati da un volume di traffico superiore a 3.000.000 di veicoli all’anno, nonché le tratte interessate dalla realizzazione di nuove varianti».

Sul geoportale Siter è possibile consultare e scaricare, per ciascuna sezione, i dati con dettaglio orario relativi a ogni giornata di rilievo, comprensivi della classificazione dei mezzi in transito e della relativa direzione di marcia.

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