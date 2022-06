Laureati a Bergamo: a cinque anni dal titolo magistrale il 92,4% ha un lavoro

Laureati: qual è il profilo dei giovani italiani e la loro condizione occupazionale? I dati emergono dal Rapporto 2022 del Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea che ha esaminato 300 mila laureati di 77 italiani, e tra questi sono finiti sotto esame anche 4.680 laureati dell’Università di Bergamo. Per quanto riguarda l’ateneo bergamasco c’è una controtendenza rispetto agli altri presi in esame in Italia: il rapporto sottolinea che a livello nazionale calano le immatricolazioni del 3% ma il tasso di occupazione dei neolaureati cresce, superiore a quello registrato prima della pandemia ; per quanto riguarda Bergamo non c’è invece il calo degli iscritti, anzi ne attrae sempre di più da altre province e regioni (il 5,5% dei laureati di Unibg non è lombardo).